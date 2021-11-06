Петровский поделился впечатлениями после победы на ЧМ по боксу

Российский спортсмен Марк Петровский заявил, что безумно рад победе на чемпионате мира по боксу. В финале он одолел представителя Армении Давита Чалояна.

«Я безумно рад этой победе, просто не передать словами. Да, я после поединка показывал каппу, а на ней написано: «Сибиряк». На финальный бой я вылетел заряженным, но и спортсмен из Армении оказался не из робкого десятка. Не понял, за что мне отсчитали нокдаун в первом раунде. Его не было! Главное — я выиграл. Соперник очень крепкий», — цитирует его пресс-служба Федерации бокса России.

Боксер пожелал своему оппоненту здоровья и выразил уверенность, что еще не раз с ним встретится.

«Знаю, что в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Поветкин! И сейчас мне особенно приятно принести золотую медаль», — подчеркнул Петровский.

Кроме него в финал в своей категории вышел россиянин Джамбулат Бижамов. Он уступил в весовой категории до 75 кг кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Федерации бокса РФ подала протест на судейство в поединке с участием Бижамова.

Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде. Турнир завершится 6 ноября.

42-летний Александр Поветкин объявил о завершении своей спортивной карьеры в июне. В своем последнем бою, который состоялся в конце марта, россиянин техническим нокаутом уступил Диллиану Уайту.

На счету спортсмена 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Он был регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе (2011-2013) и временным чемпионом WBC (2020-2021). В 2004 году Поветкин стал чемпионом Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг, дополняет «Спорт-Экспресс».