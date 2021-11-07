Боксер Котлобай оценил победу Петровского на чемпионате мира

Российский спортсмен Марк Петровский, завоевавший титул чемпиона мира по боксу на турнире в Белграде, показал настоящую волю к победе и тщательно подготовился к соревнованиям. Такое мнение в воскресенье, 7 ноября, в беседе с РЕН ТВ выразил боксер-профессионал Александр Котлобай.

По его словам, прошедший поединок был по-настоящему интересным и зрелищным.

«Бой был откровенный такой, бескомпромиссный, зрелищный. Все-таки боев мало в последнее время было», — отметил спортсмен.

Петровский обладает волевым характером, считает Котлобай.

«Петровский — хороший волевой парень. Технически тоже хорошо развит. Поэтому если будет более хитрый, умный боксер, который не будет идти в рубку, а будет работать на дистанции может тяжелее придется Петровскому, может быть. Будущий чемпион мира по профессионалам!», — добавил боксер.

На чемпионате мира Петровский выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

В беседе с «Известиями» боксер заявил, что пока ему еще стоить повременить с переходом в профессионалы. Чемпион рассказал, что выбрал бокс благодаря отцу, который был кандидатом в мастера спорта.

В свою очередь, отец Петровского отметил, что на матче боксер сделал несколько ошибок. По его мнению, боец получил победу из-за своего волевого характера. Вячеслав Петровский добавил, что горд за своего сына.

Кроме Петровского в финал в своей категории вышел россиянин Джамбулат Бижамов. Он уступил в весовой категории до 75 кг кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Федерации бокса РФ подала протест на судейство в поединке с участием Бижамова.