Утечка газа стала предположительной причиной взрыва в кафе Казахстана

Причиной взрыва в кафе в казахстанском городе Актау могла стать утечка газа, о чем рассказали в региональном департаменте по ЧС. На месте специалисты обнаружили два газовых баллона, емкостью 50 литров каждый, передает телеканал «Известия». Еще два, по словам хозяина заведения, находятся под завалами.

Взрыв полностью разрушил кафе. Погибших и пострадавших нет. Хлопок произошел после закрытия, когда все работники покинули здание. В расчистке завалов участвуют более 200 человек и 30 единиц техники.

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