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Эксперт оценил обстоятельства задержания Данией «Академика Иоффе»

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Президент Российской ассоциации морского права (RUMLA), представитель РФ в Международном морском комитете Константин Краснокутский 7 ноября рассказал об обстоятельствах задержания российского судна «Академик Иоффе» в Дании по иску канадской компании One Ocean Expeditions.

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Краснокутский отметил, что судно в аренду было передано через кипрскую компанию Terragelida, которая является «дочкой» института океанологии.

«Соответственно, если датский суд принял эти доводы во внимание, то посчитал, что вот этот кипрский офшор, принадлежащий Институту океанологии, он несет такую техническую функцию, чтобы создать цепочку договоров между канадской компанией и институтом океанологии, чтобы как раз затруднить этот арест. Но я так понимаю, что датский суд принял это во внимание», — рассказал эксперт каналу РЕН ТВ.

Ранее в этот день участники задержанной экспедиции рассказали «Известиям», что у них всё в порядке, на судне достаточное количество провизии.

Судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство.

В августе 2018 года судно врезалось в скалу и село на мель в бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. На тот момент «Академик Иоффе» работал по договору фрахта на канадскую круизную компанию One Ocean Expeditions. В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, которые управляли кораблем.

One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

Научный руководитель Институт океанологии 7 ноября в беседе с «Известиями» Роберт Нигматулин пояснил, что решение о сдаче судна в аренду для туристических круизов было принято из-за высоких трат на его эксплуатацию. Он указал на то, что практика использовать для туризма суда подобного класса существует и в других странах. При этом, по мнению Нигматулина, лучше было бы использовать «Академик Иоффе» исключительно в научных целях.

Эксклюзивный репортаж о задержании российского судна смотрите в итоговой программе РЕН ТВ «Добров в эфире» в воскресенье, 7 ноября, в 23:00.

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