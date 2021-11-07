На выставке в Китае показали украшенный драгоценными камнями Porsche
Стоимость знаменитого спорткара Porsche GT3 всегда вызывала вопрос: он что, бриллиантовый? Наконец-то производитель может честно ответить: да. По-настоящему ослепительный экспонат попал на выставку в Китае. Porsche GT3 сияет в ювелирном павильоне на China International Import Expo. Кузов суперкара украшает 400 тыс. драгоценных камней, передает телеканал «Известия». China International Import Expo проходит в Китае с 5 по 10 ноября. Участие в выставке должны принять и российские автомобили.
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