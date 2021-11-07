Ученые рассказали о способности алкоголя повреждать мозг

Употребление спиртных напитков провоцирует риск серьезного повреждения мозга. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает британская благотворительная организация «Общество Альцгеймера», занимающаяся исследованиями деменции.

Отмечается, что у каждого десятого пациента зафиксированы повреждения мозга, связанные с употреблением алкоголя. В результате значительного поражения возникает так называемая алкогольная деменция, а именно синдром Вернике — Корсакова, передает Express.

Первым свидетельством такого состояния является ухудшение памяти. Вместе с тем пациент может придумывать события, которыми он будет заполнять пробелы в памяти. Также на наличие алкогольной деменции может указывать неспособность воспринимать информацию. Помимо этого у больных наблюдается изменение личности.

Как пояснили эксперты, алкоголь мешает организму усваивать B1, необходимый для правильного функционирования нервной системы.

2 ноября были опубликованы результаты исследования Грайфсвальдского университета в Германии, которые развеяли миф о том, что умеренное потребление алкоголя снижает риски преждевременной смерти. Ученые пришли к выводу, что алкоголь не защищает от преждевременной смерти. Просто те, кто от него отказывается, зачастую делают это из-за проблем со здоровьем, от которых впоследствии и умирают.

В августе врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Известиями» отметила, что красное вино более полезное, чем белое, так как содержит ресвератрол, который оказывает положительное влияние на здоровье. При этом специалист отметила, что норма употребления вина составляет не более одного бокала в день.