Врач сравнила полезные свойства красного и белого вина

Красное вино более полезное, чем белое, так как содержит ресвератрол, который оказывает положительное влияние на здоровье. Об этом во вторник, 17 августа, в беседе с «Известиями» заявила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Прежде всего специалист отметила, что норма употребления вина составляет не более одного бокала в день, причем речь идет о сухом столовом вине.

Белое вино, по словам Михалевой, содержит полезные эфирные масла, водорастворимые витамины (витамин С и витамины группы В), органические кислоты и микроэлементы. Кроме того, напиток улучшает пищеварение, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания и повышает уровень нейромедиаторов, отвечающих за настроение.

«Красное вино более полезно, чем белое. Отличие — в содержании мощного антиоксиданта ресвератрола. Ресвератрол защищает организм от преждевременного старения, сосуды от развития атеросклероза, является веществом, защищающим клетки от ракового перерождения, улучшает иммунитет, снижает давление. У женщин ресвератрол участвует в регуляции менструального цикла, что особенно важно для пациенток с поликистозом яичников», — добавила врач.

Таким образом, красное вино содержит все те же самые полезные элементы, что и белое, однако с добавлением ресвератрола.

29 июля было опубликовано исследование ученых, согласно которому употребление красного или белого вина более безопасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя.

Согласно данным специалистов, употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП). ФП — это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов — учащенное сердцебиение, одышка и слабость.

По словам ведущего автора Сэмюэла Ту из Центра нарушений сердечного ритма Университета Аделаиды, у тех, кто употреблял менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, был самый низкий риск развития ФП.