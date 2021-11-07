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Врач назвала замену алкоголю для борьбы со стрессом

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В период нерабочих дней физическая активность способна заменить алкоголь как средство борьбы со стрессом. Об этом в воскресенье, 7 ноября, рассказала консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Сергеева.

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«Употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, снижает способность организма бороться с инфекционными заболеваниями. Алкоголь в том числе способствует усилению панического, тревожного и депрессивного расстройств. Поэтому ошибочно думать, что алкоголь поможет вам справиться со стрессом», — приводит издание LIFE слова Сергеевой.

Врач посоветовала отдать предпочтение физической активности дома, например утренней зарядке. Регулярные занятия спортом способствуют укреплению иммунитета, добавила специалист.

29 октября психолог сервиса «Доктор рядом» Марина Решетникова заявила, что уровень стресса в период нерабочих дней можно снизить, уделяя больше времени себе. По ее словам, поднять настроение может помочь горячая ванна с ароматической солью или ароматерапия с помощью увлажнителя воздуха и эфирных масел.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы получили право ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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