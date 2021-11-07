МВД Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра терактом

Министерство внутренних дел Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи терактом, который был совершен при помощи трех БПЛА. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает иракское агентство INA.

«Нападение на премьер-министра является терактом. Покушение было совершено при помощи трех БПЛА, два из которых удалось сбить», — цитирует агентство заявление представителя ведомства.

Согласно данным МВД, третий беспилотник поразил дом аль-Каземи, ранения получили несколько сотрудников охраны премьер-министра.

Покушение на премьер-министра Ирака аль-Каземи было совершено в ночь на воскресенье, 7 ноября. Его резиденция была атакована с использованием заминированного беспилотника. В результате атаки на резиденцию ранения получили 10 охранников, сам глава правительства не пострадал.

Позже были опубликованы фотографии, на которых запечатлены последствия атаки на резиденцию премьер-министра. На кадрах можно увидеть разрушенную бетонную крошку, которая рассыпана вокруг. Также в результате ударной волны выбиты окна и двери, обвалены ступени возле дома. Стены остались целы.

Помощь в расследовании покушения на премьер-министра Ирака предложили США. Произошедшее, по словам Вашингтона, является актом терроризма, и американские специалисты «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готовы помочь коллегам в поиске виновных в инциденте.