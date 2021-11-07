Синоптик предупредил москвичей о грядущих морозах

Первые морозы жителям столичного региона стоит ожидать уже на грядущей неделе. Со вторника дневные температуры покажут отрицательные значения — минус 2-4 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 7 ноября.

«Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет два-четыре градуса, по области - от нуля до пяти градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника», — рассказал он ТАСС.

Похолодание продолжится в среду, 10 ноября — этот день станет самым холодным на неделе. Ночью температура будет колебаться от -6 до 0 градусов. Дневная — от -2 до +3 градусов.

В понедельник ожидаются осадки в виде дождя, а во вторник — мокрого снега, снега и дождя, но не так интенсивно как в первый день рабочей недели. К среде выглянет солнце, ожидают синоптики.

Ранее, 3 ноября, Роман Вильфанд рассказал, какой будет зима на территории европейской части России. Он предупредил, что постоянная изменчивость станет ее основной чертой.