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Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России

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Погода этой зимой на территории европейской части России будет постоянно меняться. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«В этом году температура зимой на европейской территории России будет около и выше нормы. Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертеплая зима, как была в 2019–2020 годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой –20...–25 градусов», — рассказал Вильфанд сайту «Москва24».

Как уточнил Вильфанд, этой зимой средняя температура воздуха будет составлять –6 градусов. Говорить о том, насколько снежной будет зима, еще рано.

«До сих пор ни одна научная структура не может прогнозировать осадки на холодный период далеко вперед», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Днем ранее Вильфанд предупредил об аномальных морозах на обширной части азиатской территории России, температура там будет ниже нормы, до –14 градусов. Он сообщил, что в Хакасии температура опустится до –22...–26 градусов, в Туве будет до –29 градусов, в Иркутской области столбики термометров опустятся до –32 градусов. Такие низкие температуры сохранятся до 5 ноября.

26 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления метеорологической зимы в России — после 10 ноября. После этой даты прогнозируются устойчивые отрицательные температуры и снег, сказал он.

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