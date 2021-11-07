Теннисист Медведев сразится с Джоковичем в финале турнира в Париже

Вторая ракетка мира — российский теннисист Даниил Медведев — за два сета одолел соперника по полуфинальной игре и вышел в финал парижского турнира серии «Мастерс». Об этом 6 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

Медведев завершил два сета с немцем Александром Зверевым с одинаковым счетом 6:2. За один час 19 минут матча он сделал четыре эйса и четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче.

Впереди у россиянина борьба за победу в турнире с сербом Новаком Джоковичем. Соревнования в Париже завершатся 7 ноября, их призовой фонд составляет €3 млн.

Перед решающей игрой президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев пожелал Медведеву «ровной психологии» на весь матч.

«В финале будет Джокович, он сегодня в своем полуфинале выглядел уставшим. Ему сейчас сложнее играть психологически против Медведева, потому что Даня очень моторно и плотно играет с задней линии. Главное, что Даня знает, как нужно тактически играть против Джоковича. Но это всё равно матч против первой ракетки мира, с Джоковичем нужно терпение. Нужно ровная психология на протяжении всего матча, чтобы мобилизационная система работала без сбоев», — напутствовал он.

Ранее Медведев обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 4:6, 6:1, 6:3, а затем одержал победу над Гастоном со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Спортсмен вышел в полуфинал турнира в Париже, где победил соперника из Германии Зверева.