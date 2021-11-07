В МВД назвали профессии задержанных за нападение на отца с ребенком

Задержанные за нападение на отца с ребенком в Новой Москве являются гражданами России, трое из них имели официальное трудоустройство, рассказал 6 ноября начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«Если их охарактеризовать, то это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», — приводит слова Васенина РЕН ТВ.

Ранее в этот день заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы полковник Алексей Ломанчук рассказал о гражданстве задержанных — трое россиян и один уроженец ближнего зарубежья.

Инцидент произошел 4 ноября. В Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

Избитый 31-летний Александр Ж. рассказал, что перевез семью в «безопасное место». Мужчина также отметил, что не спал более суток после этого конфликта.

После случившегося были задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.