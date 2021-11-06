В спортклубе рассказали о травме боксера Петровского до победы на ЧМ

Российский боксер Марк Петровский, одержавший победу на чемпионате мира по боксу, только летом 2021 года смог залечить свои травмы. Об этом 6 ноября рассказал начальник спортивного клуба им. К.В. Еременко Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя Александр Филатов.

Филатов рассказал, что Петровский получил серьезную травму, после которой восстанавливался в течение полугода.

«Мало кто знает, но у него была очень серьезная травма. Он практически полгода не мог боксировать, не мог выступать. И буквально весной — в начале лета он только почувствовал себя более-менее, залечил эту травму, смог подготовиться к чемпионату страны и совершенно неожиданно на взрослом чемпионате страны одержал победу. Это было очень знаковое выступление, очень неожиданное, скажем так, для всех», — рассказал Филатов каналу РЕН ТВ.

Начальник спортивного клуба добавил, что Петровский начал выделяться еще в 16 лет, когда был курсантом Омской академии МВД. Тогда боксер мог составлять конкуренцию более взрослым мужчинам. Потенциал спортсмена был заметен сразу.

Ранее в этот день Петровский заявил, что безумно рад победе на чемпионате мира по боксу. В финале россиянин победил представителя Армении Давита Чалояна. Петровский пожелал своему оппоненту здоровья и выразил уверенность, что еще не раз с ним встретится.

При этом 22-летний Петровский отметил, что намерен оправдывать свое чемпионство. Кроме того, он заявил, что пока не хочет загадывать о перспективах выступления в профессиональном боксе.