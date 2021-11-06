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Боксер Петровский рассказал о своих планах после победы на ЧМ

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Российский спортсмен Марк Петровский, одержавший победу на чемпионате мира по боксу, в субботу, 6 ноября, заявил, что намерен оправдывать свое чемпионство.

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«Бой прошел достаточно плотно, было тяжело. Настраивал себя драться до победного. С упорством и волей к победе я выиграл. Очень много поздравлений от поклонников пришло, всем большое спасибо. Даже в соцсетях прибавилось 2,5 тыс. подписчиков. Нужно дальше оправдывать свое чемпионство и не оплошать. Товарищи по команде хорошо поддерживали, кричали мне с трибун: «Вперед!» И вообще Сербия дружелюбная страна, чувствовал большую поддержку от зала», — приводит РЕН ТВ слова Петровского.

Кроме того, он рассказал о перспективах выступления в профессиональном боксе.

«Об этом пока рано думать, так как у меня супертяжелый вес, мне 22 года, что считается юным возрастом для данной весовой категории. Но все впереди, поэтому не будем загадывать, пока любительский бокс», — заключил спортсмен.

Ранее в этот день Петровский заявил, что безумно рад победе на чемпионате мира по боксу. В финале россиянин победил представителя Армении Давита Чалояна. Петровский пожелал своему оппоненту здоровья и выразил уверенность, что еще не раз с ним встретится.

Кроме Петровского в финал в своей категории вышел россиянин Джамбулат Бижамов. Он уступил в весовой категории до 75 кг кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Федерация бокса РФ подала протест на судейство в поединке с участием Бижамова.

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