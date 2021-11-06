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Жителей Украины предупредили о грядущем банкротстве страны

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Украинские предприятия в скором времени разорятся, так как будут не в состоянии продолжать работу из-за высоких цен на газ. Об этом 6 ноября заявил в эфире YouTube-канала Newsone бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

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Суслов отметил, что 91% предприятий не может потянуть огромные счета на топливо — до 50 тыс. грн за тысячу кубометров газа (140 тыс. рублей. — Ред.).

«Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», — заявил Суслов.

Он добавил, что вслед за разорением компаний сократятся налоговые поступления в бюджет, а также произойдет рост безработицы, поэтому властям придется выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

Ранее, 5 ноября, украинские СМИ писали, что пенсионеры на Украине после пересчета выплат в 2022 году будут получать меньше фактического прожиточного минимума.

Отмечается, что дефицит пенсионного фонда в следующем году достигнет отметки 200,6 млрд грн ($7,6 млрд).

Минимальная пенсия будет составлять 1934 грн ($73,6). При этом считается, что на базовые потребности пенсионера на Украине без учета интернета и мобильной связи требуется минимум 3692 грн ($150,9).

Ранее, 22 сентября, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что за время правления президента Украины Владимира Зеленского в стране увеличились тарифы и цены на газ, выросло состояние его ближайшего окружения и зарплаты правоохранителей, а население продолжает нищать.

До этого, 17 августа, экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Он уточнил, что отказ Украины от России привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

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