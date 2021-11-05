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Украинцам предрекли снижение пенсий и зарплат в 2022 году

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Пенсионеры на Украине после пересчета выплат в 2022 году будут получать меньше фактического прожиточного минимума. Об этом 5 ноября пишет сайт Obozrevatel со ссылкой на решение кабинета министров страны.

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Отмечается, что дефицит пенсионного фонда в следующем году достигнет отметки в 200,6 млрд грн ($7,6 млрд).

Минимальная пенсия будет составлять 1934 грн ($73,6). При этом считается, что на базовые потребности пенсионера на Украине, без учета интернета и мобильной связи, требуется минимум 3692 грн ($150,9).

В числе причин снижения пенсий и зарплат называется отсутствие внятной политики по детенизации зарплат, отказ повышать минимальную зарплату для уровня ее реальной отметки, сложная ситуация в экономике.

Отмечается, что за чертой бедности в 2022 году будут жить 11 млн украинских пенсионеров.

Ранее, 22 сентября, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что за время правления президента Украины Владимира Зеленского в стране увеличились тарифы и цены на газ, выросло состояние его ближайшего окружения и зарплаты правоохранителей, а население продолжает нищать.

До этого, 17 августа, экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Он уточнил, что отказ Украины от России привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

1 августа украинский политолог Виктор Таран заметил, что президент Украины попал в ту же «ловушку», что и ранее бывший президент Петр Порошенко. Он отметил, что «на фоне провала всех мирных инициатив на востоке» Зеленскому нужно добиться реальных успехов в экономике, а для этого, по его словам, нужно, чтобы у людей начали расти зарплаты и пенсии.

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