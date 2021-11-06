Президент Чехии Земан решил сменить правительство и премьера

Президент Чехии решил сменить правительство и премьера. Впервые за несколько недель Земан высказался о ситуации в стране. Чешский лидер заявил, что намерен оставаться на посту до 2023 года, передает телеканал «Известия». Сформировать новый кабмин поручат лидеру правоцентристов, приняв отставку Бабиша. Сообщается также, что Земан и Фиала свяжутся в эти выходные, чтобы обсудить подробности. Президент Чехии находится в больнице с октября. Ранее действующие сенаторы пытались объявить главу страны недееспособным.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.