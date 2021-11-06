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Врач назвала дешевый и простой способ снизить холестерин

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Семена кунжута являются прекрасным средством для понижения уровня холестерина в крови, но при их употреблении надо соблюдать умеренность. Об этом сообщила нутрициолог Анна Дробышева.

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По ее словам, семена, богатые витаминами и полезными веществами, представляют собой простой и доступный способ сохранения здоровья.

Специалист посоветовала употреблять кунжут для нормализации жирового обмена и снижения уровня холестерина. В нем содержатся железо, магний, цинк, медь, фосфор и клетчатка. А кальция в нем в семь раз больше, чем в молоке, указала Дробышева.

В тоже время злоупотребление этим продуктом несет определенные риски.

«Кунжут нельзя есть ежедневно, так как его семена содержат вещества, которые повышают свертываемость крови. Но несколько раз в неделю добавляйте одну столовую ложку кунжута в рацион, тем самым обогащая организм антиоксидантами и фитоэстрогенами», — цитирует нутрициолога «РИА Новости».

5 ноября американский диетолог, профессор, автор «Пособия по спортивному питанию» Эми Гудсон назвала способы контролировать уровень холестерина и снизить риск потенциальных осложнений для организма. Она отметила, что риски, связанные с высоким уровнем холестерина, особенно возрастают после 50 лет.

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