Врач назвала дешевый и простой способ снизить холестерин

Семена кунжута являются прекрасным средством для понижения уровня холестерина в крови, но при их употреблении надо соблюдать умеренность. Об этом сообщила нутрициолог Анна Дробышева.

По ее словам, семена, богатые витаминами и полезными веществами, представляют собой простой и доступный способ сохранения здоровья.

Специалист посоветовала употреблять кунжут для нормализации жирового обмена и снижения уровня холестерина. В нем содержатся железо, магний, цинк, медь, фосфор и клетчатка. А кальция в нем в семь раз больше, чем в молоке, указала Дробышева.

В тоже время злоупотребление этим продуктом несет определенные риски.

«Кунжут нельзя есть ежедневно, так как его семена содержат вещества, которые повышают свертываемость крови. Но несколько раз в неделю добавляйте одну столовую ложку кунжута в рацион, тем самым обогащая организм антиоксидантами и фитоэстрогенами», — цитирует нутрициолога «РИА Новости».

5 ноября американский диетолог, профессор, автор «Пособия по спортивному питанию» Эми Гудсон назвала способы контролировать уровень холестерина и снизить риск потенциальных осложнений для организма. Она отметила, что риски, связанные с высоким уровнем холестерина, особенно возрастают после 50 лет.