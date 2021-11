Диетолог назвала способ справиться с высоким холестерином после 50 лет

Существуют способы контролировать уровень холестерина и снизить риск потенциальных осложнений для организма. Об этом рассказала американский диетолог, профессор, автор «Пособия по спортивному питанию» Эми Гудсон в интервью изданию Eat This, Not That.

Так, диетолог отметила, что высокий уровень холестерина увеличивает образование бляшек в артериях, что может ограничивать приток крови к мозгу и сердцу. Такая ситуация, по словам Гудсон, может, в свою очередь, привести к сердечному приступу и инсульту.

Она отметила, что риски, связанные с высоким уровнем холестерина, особенно возрастают после 50 лет.

Холестерин в пределах 5–6 ммоль/л, как отмечают медики, является «умеренно повышенным», но если он равен 7 ммоль/л и выше, то считается опасным для жизни, рассказала Гудсон.

Однако, по словам диетолога, есть способ контролировать уровень холестерина и снизить риск осложнений.

Диетолог посоветовала включить в режим фитнес-тренировки несколько раз в неделю. По ее словам также стоит увеличить потребление растворимой клетчатки, такой как овсянка, и продуктов, приготовленных из овсяной муки, орехов и семян, а также фруктов, кожицу которых можно есть, например, яблоки, груши и ягоды.

Гудсон порекомендовала ввести в рацион различные виды рыбы, например, тунца, лосося, скумбрии, богатых омега-3, витамином D. Также диетолог отметила, что снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья организма может помочь потеря веса.

13 сентября эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic назвали необычный симптом повышенного холестерина. Так, свидетельствовать о его повышенном уровне может внезапное онемение, а также слабость в руках или ногах. Медики отметили, что высокий уровень холестерина у многих пациентов связан с питанием, в котором присутствует слишком много насыщенных жиров и трансжиров.