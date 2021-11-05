Россиянка Чикунова выиграла заплыв на 200 м брассом на ЧЕ по плаванию

Российская пловчиха Евгения Чикунова победила на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Об этом 5 ноября сообщила газета «Спорт-Экспресс».

17-летняя спортсменка финишировала за 2 минуты 16,88 секунды, установив новый юношеский мировой рекорд. Чикунова обновила свое же лучшее мировое достижение, установленное 23 сентября 2021 года — 2 минуты 17,57 секунды.

Второй пришла ее соотечественница Мария Темникова (2.18,45), третьей стала представительница Италии Франческа Фанджо (2.19,69).

Ранее в пятницу россиянин Климент Колесников завоевал золото на 100-метровке на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

3 ноября он победил на дистанции 50 м на спине, преодолев ее за 22,47 секунды.