Колесников выиграл золото на ЧЕ по плаванию на дистанции 100 м на спине
Российский пловец Климент Колесников завоевал золото на 100-метровке на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Об этом 5 ноября сообщила газета «Спорт-Экспресс».
Он финишировал с результатом 49,13 секунды. Вторым стал румын Роберт Глинцэ (49,31), третьим пришел представитель Греции Апостолос Христу (49,87).
Четвертым к финишу пришел россиянин Павел Самусенко с результатом (49,92).
Накануне женская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Спортсменки финишировали с результатом 1 минута 44,19 секунды. В финале за команду выступали Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова.
3 ноября Климент Колесников победил на дистанции 50 м на спине, преодолев ее за 22,47 секунды.