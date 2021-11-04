Россиянки выиграли комбинированную эстафету 4х50 м на ЧЕ по плаванию

Женская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию, проходящем в Казани. Об этом 4 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

Спортсменки финишировали с результатом 1 минута 44,19 секунды. В финале за команду выступали Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова.

Ранее в этот день российская спортсменка Светлана Чимрова завоевала золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем с результатом 2 минуты 04,97 секунды.

Накануне Анастасия Кирпичникова завоевала золото на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Дистанцию россиянка преодолела за 8 минут 4,65 секунды.

Золото выиграл и российский пловец Климент Колесников. Он победил на дистанции 50 м на спине, преодолев ее за 22,47 секунды.

Первенство проходит в Казани со 2 по 7 ноября.