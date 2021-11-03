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Россиянка Кирпичникова взяла золото на чемпионате Европы по плаванию

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Россиянка Анастасия Кирпичникова 3 ноября завоевала золото на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате Европы (ЧЕ) по плаванию на короткой воде в Казани.

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Указанную дистанцию россиянка преодолела за 8 минут 4,65 секунды.

Ранее в этот день россиянка Евгения Чикунова завоевала золото на ЧЕ по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м брассом. Дистанцию она преодолела за 1 минуту 4,25 секунды, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Также на соревнованиях золотую медаль выиграл российский пловец Климент Колесников. Спортсмен победил на дистанции 50 м на спине, преодолев ее за 22,47 секунды. Колесников с этим результатом обновил рекорд турнира, проходящего в настоящее время в Казани.

21-летний Колесников на Олимпиаде в Токио завоевал серебро на дистанции 100 м на спине, уступив Евгению Рылову 0,02 секунды, и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем.

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