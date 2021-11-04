Россиянка Чимрова завоевала золото ЧЕ по плаванию на короткой воде

Российская спортсменка Светлана Чимрова завоевала золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем. Об этом 4 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

Спортсменка финишировала с результатом 2 минуты 04,97 секунды.

Второй пришла датчанка Хелена Розендаль Бах из Дании (+0,05). Третьей стала Илария Бьянки из Италии (+0,46).

Накануне Анастасия Кирпичникова завоевала золото на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Дистанцию россиянка преодолела за 8 минут 4,65 секунды.

Также на соревнованиях золотую медаль выиграл российский пловец Климент Колесников. Он победил на дистанции 50 м на спине, преодолев ее за 22,47 секунды.

Первенство проходит в Казани со 2 по 7 ноября.