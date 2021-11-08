Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в ноябре

Вакансия бэк-энд-разработчика стала одной из самых высокооплачиваемых вакансий с удаленной работой в ноябре 2021 года. Об этом свидетельствует рейтинг, который составили аналитики «Работа.ру» на основе актуальных ноябрьских предложений.

Так, в должности бэк-энд-разработчика (Senior Backend Developer) зафиксирована одна из самых высоких зарплат в ноябре — до 300 тыс. рублей. Кандидат должен иметь опыт в коммерческой и клиентской разработке, написания Unit тестов и проектирования крупных архитектур баз данных, знание SQL и ООП, владение Golang и умение писать поддерживаемый код. В число обязанностей входит: проектирование архитектуры бэк-энд- и фронтенд-приложений, работа над системой сбора и аналитики большого объема данных, участие в собраниях с заказчиками, написание технической документации.

Также в рейтинг попала вакансия менеджера активных продаж, который может получать до 180 тыс. рублей в месяц. Для трудоустройства необходимо иметь опыт работы в телефонных переговорах от 1 года, знать технологию продаж, быть ответственным и порядочным. Работник будет продавать аналитические услуги предпринимателям малого и среднего бизнеса, обзванивать по теплой базе, вести переговоры с потенциальными клиентами.

Еще одним высокооплачиваемым предложением стала вакансия фулстек-разработчика (Java Developer Fullstack). Зарплата на данной должности составляет до 170 тыс. рублей в месяц. Требуется опыт использования Spring Framework и разработки под Unix/Linux, знание паттерна MVC, Java, Spring, Servlet, JSP, Portlet, SQL и веб-стека. В обязанности входит разработка серверной части программных продуктов, перепроектировка существующего фронтенда, участие в процессах внедрения и сопровождения продукта. При этом работодатель предоставляет возможность проходить обучение и повышать квалификацию за счет компании.

Рекрутер по подбору линейного персонала может заработать доход до 120 тыс. рублей. Для трудоустройства необходим опыт массового подбора, собственные системы привлечения кандидатов, а также целеустремленность. Наличие собственной базы соискателей станет преимуществом для соискателя. Специалист будет заниматься самостоятельным поиском кандидатов в различных источниках, проводить собеседования и курировать соискателей до момента оформления.

Желающие трудоустроиться также могут обратить внимание на вакансию руководителя отдела снабжения на производстве полимерной продукции. На данной должности соискатели могут заработать от 100 тыс. рублей ежемесячно. В списке требований работодатель указал опыт работы на предприятиях по изготовлению ПВХ изделий не менее трех лет. Обязанности включают закупку вторичного сырья ПВХ, выстраивание договорных отношений с партнерами, составление логистических маршрутов.

Такую же заработную плату указал работодатель, предлагающий вакансию графического дизайнера в коммуникационном агентстве. Соискатель должен иметь опыт работы на аналогичной должности и портфолио, знать графические программы Photoshop, Illustrator, InDesign, 3D max, уметь генерировать идеи и работать на высокой скорости без потери качества. Сотрудник будет создавать креативные предложения для клиентов, разрабатывать фирменный стиль для событий, управлять командой дизайнеров и отслеживать тенденции в области визуальных коммуникаций. Также предполагается возможность обучения у международных экспертов за счет компании.

Ранее в этот день специалисты сервисов по подбору персонала заявили, что работа в дистанционном формате имеет плюсы как для персонала, так и для работодателей. Как рассказала директор по персоналу и организационному развитию компании «Работа.ру» Юлия Санина, за последний год доля вакансий с удаленной занятостью в России выросла более чем в два раза.

По словам директора по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергея Сухоставеца, расширение штата за счет дистанционных работников позволяет компаниям экономить на производственных издержках.

3 ноября Минтруд назвал лидирующие по удаленке регионы. Так, больше всего распространен удаленный режим работы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Новосибирской областях.

В ведомстве также добавили, что в режиме удаленной занятости трудятся около 5% работников, и данный показатель практически не меняется на протяжении длительного времени — это примерно 3 млн россиян.