Политолог Кошкин прокомментировал задержание Данченко в США

По мнению политологов, задержание аналитика Игоря Данченко — политическая игра Белого дома и всей партии демократов. Вашингтон боится роста рейтингов у республиканца Дональда Трампа, передает телеканал «Известия».

«На мой взгляд, удачная фигура для розыгрыша в политической игре. Мы видим сегодня весьма активные столкновения между политической партией демократов и республиканцев в борьбе за промежуточные выборы 2022 года. И досье Трампа — это один из аргументов, который весьма успешно разыгрывался с 2016 года и продолжает разыгрываться в противостоянии республиканцев и демократов», — сообщил политолог Андрей Кошкин.

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