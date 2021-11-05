Житель Китая рассказал о мерах по ликвидации COVID-очагов в стране

Житель Китая Ли Цзюньчэн в пятницу, 5 ноября, в беседе с «Известиями» сообщил как власти КНР справляются с новым всплеском коронавирусной инфекции, возникшим в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.

«Моя бабушка живет в городе на северо-западе Китая, где за последнюю неделю зарегистрированы новые случаи заражения. В квартале, где находится моя бабушка, действует политика домашнего карантина. Если это не чрезвычайная ситуация, без необходимости никто не будет входить или выходить, потому что никто не хочет болеть. Когда жители выходят в город, им необходимо показать свой код здоровья и измерить температуру», — пояснил собеседник канала.

Кроме того, как отметил Ли Цзюньчэн, для доставки еды домой задействован специализированный персонал. При этом бронировать заказы можно с телефонов. Также для жителей каждые 2–3 дня организовывают сдачу ПЦР-тестов.

«При таких мерах профилактики прошло меньше недели, новых случаев не было, жизнь людей скоро вернется в нормальное русло», — заключил он.

Ранее 3 ноября в Китае выявили новые очаги COVID-19 на северо-востоке и севере КНР. В стране зафиксировали 93 новых случаев заражения.

27 октября 2021 года город Хэйхэ, расположенный в провинции Хэйлунцзян напротив российского Благовещенска, был закрыт на строгий карантин из-за нескольких новых случаев COVID-19. Локдаун коснулся 1,7 млн жителей. Были закрыты все развлекательные учреждения и предприятия, а магазины с товарами первой необходимости работали лишь при строжайшем соблюдении мер безопасности. Не функционировал общественный транспорт, а после 22 часов действовал комендантский час, а в остальное время для перемещения требовался спецпропуск.

До этого, 19 октября, сообщалось, что в Пекине вводят карантинные меры из-за одного заболевшего COVID-19. Им оказался прибывший из северо-западной провинции Ганьсу.

16 сентября стало известно, что в Китае уже более 1 млрд человек прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что Пекин в ближайшее время не планировал ослаблять строгие ограничения, введенные из-за пандемии.