Новую вспышку коронавируса зафиксировали в Китае

В Китае произошла новая вспышка заболеваемости COVID-19, зафиксировано 93 новых случая заражения. Об этом сообщили в госкомитете здравоохранения страны, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, в последние дни коронавирус распространяется на северо-востоке и севере Китая, в провинциях Хэйлунцзян, Ганьсу и автономном районе Внутренняя Монголия. По сообщениям властей, меры пока не приносят необходимого результата и заболеваемость продолжает расти.

Ранее, 27 октября, жителей китайского города Хэйхэ, расположенного в провинции Хэйлунцзян напротив российского Благовещенска, отправили на строгий карантин из-за новых случаев COVID-19.

До этого, 19 октября, сообщалось, что в Пекине вводят карантинные меры из-за одного заболевшего COVID-19. Им оказался прибывший из северо-западной провинции Ганьсу.

16 сентября стало известно, что в Китае уже более 1 млрд человек прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что Пекин в ближайшее время не планировал ослаблять строгие ограничения, введенные из-за пандемии.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.