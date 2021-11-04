Политолог Колоане рекомендовал привлечь внимание мира к пиратству США

Миру следует обратить внимание на пиратство Соединенных Штатов в Оманском заливе. Таким мнением в четверг, 4 ноября, поделился политолог Франсиско Колоане в беседе с «Известиями».

Он отметил: главная проблема мирового многостороннего механизма контроля — его разъединенность.

«По всему миру происходят конфликты, и многосторонний механизм контроля не работает должным образом, потому что мир разъединен. Его политическое ядро, ООН, разобщено. Есть три основных голоса. Франция, Великобритания и США представляют единый фронт, а две другие точки зрения — это Россия и Китай. В настоящее время ситуация в Совете Безопасности выглядит таким образом. Поэтому очень сложно регулировать амбиции разных стран. В частности, Великобритании и США. Они всё еще стремятся к мировой гегемонии. А должны стремиться к восстановлению дипломатических связей с другими странами», — поделился эксперт.

Он отметил: США занимаются пиратством , и если раньше они орудовали в Южно-Китайском море, то теперь перешли на иранцев.

«США не заинтересованы в ядерных переговорах. Они хотят оставить всё в неразрешенном состоянии. Чем меньше ясности, тем лучше — чтобы они могли выиграть время. А время для них представляет большую важность. Потому что они пытаются восстановить свою гегемонию любой ценой. Они хотят все либо ничего. Сейчас или никогда. Они боятся роста России, Китая и Индии. Даже роста Южной Африки. Для них это угроза. Но невозможно таким образом строить дипломатию», — отметил эксперт

Таким образом он прокомментировал сведения о попытке ВМС США перехватить нефтяной груз на борту иранского танкера в Оманском заливе 3 ноября. В тот же день была опубликована видеозапись того, как силы Корпуса стражей исламской революции не дали перехватить груз нефтеналивного танкера республики американскими военными. Однако Пентагон эту информацию опроверг.

Накануне источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. По их словам, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.

По мнению специалиста по Ирану и Латинской Америке Расула Гударзи, инцидент в Оманском заливе может обернуться катастрофой, если одна из сторон совершит ошибку. Для США и Ирана, которые пока безуспешно пытаются договориться по ядерному соглашению, произошедшее не лучшим образом отразится на переговорах.