Пушков оценил внесение Галкина в список угрожающих безопасности Украины лиц

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину единственным государством в мире, которому «угрожают пародии». Об этом в четверг, 4 ноября, он написал в своем Telegram-канале, комментируя внесение Максима Галкина в список угрожающих безопасности Украины лиц.

«Уверен, что единственное государство в мире, безопасности которого официально «угрожает» Галкин с его пародиями, — это Украина. Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?» — написал он.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на решение Украины пошутила, сказав, что «украинские юмористы уже не могут встать на защиту страны, поскольку все ушли в политику».

Ранее в этот день министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. В настоящее время в перечне уже 259 человек.

Днем ранее украинское министерство культуры и информационной политики добавило в черный список сразу 30 россиян, среди которых российские актеры. В список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности Украины», вошли Анастасия Бакланова, Павел Богомолов, Татьяна Бурнакина, Илья Власов и др.

21 октября в рамках очередного расширения черного списка министерство культуры Украины запретило въезд в страну 13 деятелям культуры из России. В список, в частности, попали Алексей Кравченко, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.