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Захарова пошутила над включением Галкина в черный список Украины

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Украинские юмористы, видимо, уже не могут встать на защиту страны, поскольку все ушли в политику. Об этом заявила в четверг, 4 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение министерства культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ), которое внесло российского телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. В настоящее время в перечне уже 259 человек.

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«Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли», — написала Захарова в Telegram.

Накануне украинское министерство культуры и информационной политики добавило в черный список сразу 30 россиян, среди которых российские актеры. В список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности Украины», вошли: Анастасия Бакланова, Павел Богомолов, Татьяна Бурнакина, Илья Власов и др.

21 октября в рамках очередного расширения черного списка министерство культуры Украины запретило въезд в страну 13 деятелям культуры из России. В список, в частности, попали Алексей Кравченко, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

12 августа российскому певцу Филиппу Киркорову на три года запретили въезд на Украину. Тогда как 27 июня певца исключили из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины.

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