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Киркорову на три года запретили въезд на Украину

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Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову. Об этом в четверг, 12 августа, сообщило украинское агентство UNN со ссылкой на СБУ.

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«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч.3 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову. — Ред.) на территорию Украины сроком на три года»,— рассказали в ведомстве.

Ранее, 27 июня певца исключили из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины.

Киркоров попал в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины 24 июня. Певец тогда заявил, что «запретили не Киркорова, а Россию», а также отметил, что продолжает любить Украину как страну. При этом он счел поводом для гордости попадание в черный список.

Изначально российский артист попал в список из-за выступлений в Крыму и за поддержку полуострова.

Также в июне Киркоров подал апелляционную жалобу на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе пятилетний запрет на въезд в Литву для артиста.

О планах Литвы запретить въезд в страну Киркорову стало известно в январе. Позднее литовские власти исполнили данное решение, запретив певцу въезд на пять лет. Как они пояснили, причиной стало то, что певец во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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