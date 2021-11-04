Замглавы офиса президента Украины Свириденко назначена министром экономики

Первым вице-премьером, министром экономики Украины назначена замглавы офиса президента Юлия Свириденко. Такое решение приняла в четверг, 4 ноября, Верховная рада, заседание транслирует в прямом эфире «Телеканал Рада» на YouTube-канале.

За кандидатуру Свириденко проголосовали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Таким образом, она заняла должность министра развития экономики Алексея Любченко.

Верховная рада Украины также утвердила назначение бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова на должность министра обороны страны. Данный проект постановления на заседании поддержали 273 депутата.

2 ноября парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, а также сформировать антикризисное правительство. По словам сопредседателя фракции Юрия Бойко, надо уволить «безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство».

В тот же день стало известно, что пятеро членов кабинета министров Украины, в том числе Резников и Андрей Таран (экс-министр обороны), написали заявление об увольнении. Помимо них заявление об отставке подали министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, Любченко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Украинский парламент освободил от должности всех пятерых министров.