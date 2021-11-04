Названа дата инаугурации президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев, избранный президентом Узбекистана во второй раз, вступит в должность в субботу, 6 ноября. Об этом 4 ноября сообщил информированный источник.

«Инаугурация Шавката Мирзиеева, который, набрав 80,12% голосов, победил на прошедших 24 октября очередных выборах президента Узбекистана, пройдет в субботу», — цитирует его ТАСС.

В церемонии примут участие члены верхней и нижней палат парламента и правительства республики. Приглашены представители дипломатического корпуса.

Торжество пройдет в новом здании сената (верхней палаты) парламента, отделка которого завершается.

25 октября президент России Владимир Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы Узбекистана. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений государств.

Голосование на выборах президента в Узбекистане завершилось 24 октября На пост главы государства претендовали пять человек, включая действующего президента Шавката Мирзиеева.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.