Прямой эфир
Общество
В транспорте Москвы выявили 10 тыс. безмасочников в нерабочие дни
Мир
Бывший вице-премьер Резников стал главой минобороны Украины
Общество
Татарстан не продлит нерабочие дни после 7 ноября
Мир
Черноморский флот приступил к контролю за кораблем ВМС США Mount Whitney
Мир
AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины от COVID-19 в Швейцарии
Общество
«Победа» поддержала требование о предъявлении QR-кода для посадки на борт
Общество
В Госдуме допустили расширение геномной экспертизы на всех россиян
Общество
Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых за последние 142 года
Общество
В России зафиксировали 40 217 случаев COVID-19 за минувшие сутки
Общество
В Белгородской области решили не продлевать нерабочие дни

Ученые зафиксировали 4 ноября одну из крупнейших магнитных бурь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет зафиксировали ученые в ночь на 4 ноября. Об этом в четверг сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
Новые конструкции защитят аппараты, летающие около раскаленных объектов и на гиперзвуковых скоростях

«На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября) почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2–3 суток, однако вероятность достижения текущих максимумов невелика.

«Текущая магнитная буря должна завершиться не позднее чем к 12–15 часам по московскому времени», — уточняется в сообщении.

31 октября ученые лаборатории зафиксировали на Земле магнитную бурю слабого уровня. Она стала следствием вспышки максимального класса Х1.0, произошедшей 28 октября на Солнце. Процесс рентгеновского излучения солнца начался в 18:17 мск и продолжался 31 минуту. 1 ноября ученые заявили о завершении магнитной бури.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021