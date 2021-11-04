Ученые зафиксировали 4 ноября одну из крупнейших магнитных бурь

Одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет зафиксировали ученые в ночь на 4 ноября. Об этом в четверг сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

«На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября) почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2–3 суток, однако вероятность достижения текущих максимумов невелика.

«Текущая магнитная буря должна завершиться не позднее чем к 12–15 часам по московскому времени», — уточняется в сообщении.

31 октября ученые лаборатории зафиксировали на Земле магнитную бурю слабого уровня. Она стала следствием вспышки максимального класса Х1.0, произошедшей 28 октября на Солнце. Процесс рентгеновского излучения солнца начался в 18:17 мск и продолжался 31 минуту. 1 ноября ученые заявили о завершении магнитной бури.