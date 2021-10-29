На Солнце зафиксировали вспышку максимального класса Х

На Солнце в четверг, 28 октября, произошла вспышка максимального класса Х1.0. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Процесс сильного рентгеновского излучения солнца начался в 18:17 мск и продолжался 31 минуту.

Всего в четверг на Солнце произошло 11 средних и сильных вспышек. Индекс активности вспышек на звезде ученые повысили до оранжевого уровня.

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что американские и европейские ученые выявили две ранее неизвестные супервспышки на Солнце, которые произошли в 7176 и 5259 годах до н.э. Они определили, что изотоп углерода 14C (измерения концентрации радиоактивного углерода) примерно на 2% превышает все ранее зарегистрированные значения пиков 14С.

До этого, 28 августа, центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщил, что ученые третий день подряд фиксировали на Солнце череду вспышек. Так, за 24 часа ученые отметили семь вспышек класса C.

Последний раз вспышка максимального класса X произошла 3 июля, она стала крупнейшей с 2017 года. Событие продолжалось около 16 минут, притом что вспышки других типов на Солнце могут длиться до нескольких часов.

Вспышка — это выброс коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю, что вызовет магнитную бурю в магнитосфере нашей планеты, или пройти мимо.