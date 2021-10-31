На Земле началась вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря

В магнитосфере Земли началась магнитная буря. Об этом в воскресенье, 31 октября, говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», — отметили специалисты.

Возмущения магнитного поля планеты продлятся до середины понедельника, 1 ноября.

Магнитные бури стали следствием вспышки максимального класса Х1.0, произошедшей 28 октября на Солнце. Процесс рентгеновского излучения солнца начался в 18:17 мск и продолжался 31 минуту.

На следующий день в сторону Земли стало двигаться облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности, которое и вызвало крупнейшие за несколько лет магнитные бури.