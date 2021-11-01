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Завершилась вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря

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Слабая магнитная буря, которая была вызвана вспышкой на Солнце, завершилась. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

«За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — сообщили в лаборатории вечером 31 октября.

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Ранее примерно с 15:00 до 18:00 мск специалисты фиксировали слабую магнитную бурю. Фиксация происходит раз в три часа. С 18:00 до 21:00 состояние магнитосферы было спокойным.

Сильная вспышка на Солнце категории Х произошла вечером 28 октября. Они добрались до Земли 30 октября. Возможно, это самый крупный за последние годы всплеск активности на звезде, пишет РИАМО.

1 и 2 ноября магнитосфера планеты будет спокойной. Вероятность магнитной бури 1 ноября составляет 10%, 2 ноября — 1%.

31 октября специалисты зафиксировали в магнитосфере Земли магнитную бурю (слабую, уровень G1).

Специалисты ранее предупреждали, что солнечная активность может спровоцировать ложные срабатывания защиты энергетических систем, а космические аппараты, в свою очередь, будут накапливать поверхностный заряд, отмечает телеканал «Звезда». Также не исключались перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и сбои высокочастотной радиосвязи, сообщает «Ридус».

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