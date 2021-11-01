Завершилась вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря

Слабая магнитная буря, которая была вызвана вспышкой на Солнце, завершилась. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

«За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — сообщили в лаборатории вечером 31 октября.

Ранее примерно с 15:00 до 18:00 мск специалисты фиксировали слабую магнитную бурю. Фиксация происходит раз в три часа. С 18:00 до 21:00 состояние магнитосферы было спокойным.

Сильная вспышка на Солнце категории Х произошла вечером 28 октября. Они добрались до Земли 30 октября. Возможно, это самый крупный за последние годы всплеск активности на звезде, пишет РИАМО.

1 и 2 ноября магнитосфера планеты будет спокойной. Вероятность магнитной бури 1 ноября составляет 10%, 2 ноября — 1%.

31 октября специалисты зафиксировали в магнитосфере Земли магнитную бурю (слабую, уровень G1).

Специалисты ранее предупреждали, что солнечная активность может спровоцировать ложные срабатывания защиты энергетических систем, а космические аппараты, в свою очередь, будут накапливать поверхностный заряд, отмечает телеканал «Звезда». Также не исключались перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и сбои высокочастотной радиосвязи, сообщает «Ридус».