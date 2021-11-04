В Северной Осетии пациентов с COVID-19 вывезли из больницы

В Республике Северная Осетия — Алания пациентов с COVID-19 вывозят из Архонской больницы из-за сбоя в системе подачи кислорода. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщили в минздраве республики.

«В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов Архонской больницы в другие медицинские организации с целью оптимизации распределения пациентов в ковид-стационарах республики и снижения нагрузки на систему подачи кислорода», — указано в сообщении.

При этом в ведомстве указали, что медучреждение обеспечено кислородом и система подачи работает в штатном режиме. Пациентам ничего не угрожает, подчеркнули в минздраве.

По факту данного инцидента прокуратура республики инициировала проверку.

«На место происшествия выехали и.о. прокурора республики Илья Иванов и и.о. прокурора Промышленного района города Владикавказа Сергей Гончаров», — говорится в заявлении.

В августе в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались 11 больных коронавирусом. При этом врио главы региона Сергей Меняйло заявил, что смерти не являются следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

Главный врач больницы Владимир Плиев был отправлен под домашний арест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).