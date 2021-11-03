Благоустройство набережной в Нижнем Новгороде завершат до конца ноября

В Нижнем Новгороде до конца ноября намерены завершить благоустройство набережной Федоровского. Об этом ИА «НьюсНН» рассказали в АНО «Центр 800».

На сегодняшний день основные работы уже завершены. Подрядчику осталось уложить газон, обустроить балкон около дома № 7, доделать освещение, а также устранить выявленные недочеты.

По данным ИА «НьюсНН», ранее на набережной Федоровского установили «аквариумы» для отдыхающих. Они расположены около пешеходного моста.

Полностью закончить работы на объекте планируется в ноябре 2021 года.