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Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и Facebook

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О сбоях в работе соцсетей Instagram и Facebook в среду, 3 ноября, заявили пользователи из ряда стран, следует из информации на сайте Downdetector.

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Чем грозят сети и ее акционерам неполадки в работе сервисов по всему миру

Так, неполадки в работе сервисов зафиксированы в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Великобритании, Польше, России и других государствах.

Согласно данным портала, неполадки в работе Instagram касаются функционала приложения и загрузки сайта. Сбои, зафиксированные с Facebook, связаны с работой сайта — пользователи жалуются на трудности с входом в учетные записи.

Вечером 4 октября пользователи практически со всего мира столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp. После сбоев в работе социальных площадок пользователи перешли в Telegram и Twitter. Однако на фоне притока пользователей мессенджер и сервис микроблогов стали работать медленнее, при этом крупных сбоев зафиксировано не было.

Спустя день основатель Telegram Павел Дуров написал, что мессенджер зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне масштабного сбоя сервисов Facebook.

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