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Появилось видео попытки перехвата ВМС США иранского танкера

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Видеоролик с записью того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не дали перехватить груз нефтеналивного танкера республики американскими военными, опубликовала 3 ноября телерадиовещательная корпорация IRIB.

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Инцидент произошел в Оманском заливе. Как сообщили днем в среду СМИ Ирана, военные корабли Пятого флота США остановили танкер исламской республики, чтобы перелить экспортную нефть на другое судно. При нападении США использовали несколько боевых вертолетов и кораблей.

Однако ВМС КСИР перехватили танкер своего государства и направили его в территориальные воды Ирана.

После появления этого заявления в США заявили о захвате Ираном нефтяного танкера под флагом Вьетнама. Оно якобы произошло 24 октября. Мотив похищения танкера остается неясным. Связаться с ведомствами Вьетнама для получения комментариев не удалось.

Одновременно источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. Как они рассказали AP, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.

В августе в Оманском заливе недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess под флагом Панамы. По данным СМИ, британские спецслужбы допускали причастность к инциденту «военнослужащих Ирана или их союзников».

В свою очередь, МИД Ирана отверг причастность властей страны к инциденту.

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