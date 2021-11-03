Ученые рассказали о неожиданном последствии COVID-19 у подростков

В связи с коронавирусом увеличилась распространенность расстройств пищевого поведения (РПП) у подростков и детей. Об этом стало известно из исследования ученых и медиков из Испании, результаты работы которых были опубликованы на сайте Wiley Online Library.

Ученые выяснили, что коронавирус нарушил обычный распорядок дня детей, а также вызвал стресс и увеличил времяпровождение в социальных сетях, что в итоге спровоцировало снижение самооценки у подростков и привело к росту недовольства собственным телом.

В результате могут возникнуть нервная и атипичная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание.

В Каталонии специалисты центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания выяснили, что в 2020 году число людей до 30 лет, страдающих от РПП, увеличилось на 15%. При этом состояние пациентов с уже диагностированным РПП также ухудшилось.

Днем ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала, что постковидный синдром может встречаться даже у детей, переболевших COVID-19 в легкой и бессимптомной формах.

29 октября профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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