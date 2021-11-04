Нефтяной пасьянс: каких решений ждать от ОПЕК+ на фоне энергокризиса

Наиболее вероятно, что страны ОПЕК+ в ходе министерской встречи 4 ноября оставят условия соглашения об объемах нефтедобычи без изменений. Такой прогноз сделали опрошенные «Известиями» аналитики . Условия соглашения отвечают интересам участников нефтяного картеля, поэтому организация продолжит действовать исходя из экономической целесообразности, несмотря на энергокризис и призывы США нарастить добычу, отмечают эксперты. При этом, по их оценкам, нефтяные котировки, наиболее вероятно, сохранятся в диапазоне $82–86 в ближайшие месяцы, но могут и достичь планки в $90 . Влиять на них помимо решений ОПЕК+ будет ситуация с пандемией, а также общее подорожание сырья на мировых рынках.

Мировые переговоры

Страны ОПЕК+ проведут министерскую встречу 4 ноября и примут решение об объемах нефтедобычи на ближайший месяц. С высокой долей вероятности организация не будет менять существующие параметры соглашения, считает эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

— Наиболее вероятно, что ОПЕК+ и далее будет придерживаться своих планов, даже несмотря на энергокризис и призывы США нарастить добычу. Условия сделки и высокие цены на энергоносители выгодны странам альянса, а экономическая целесообразность и стабильность рынка является приоритетом для ОПЕК+ . Но даже в случае корректировок условий соглашения они будут незначительны и приняты после тщательного обоснования, — добавил эксперт.

Согласно принятому в июле плану, нефтяной картель увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. С тем, что наиболее вероятен сценарий сохранения условий сделки, согласна и заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

— Это связано с тем, что дополнительное увеличение объемов нефтедобычи может привести к снижению цен на нефть, что невыгодно странам ОПЕК+. Прежде всего Саудовской Аравии, у которой бюджет бездефицитный только при $70 за баррель или около этого уровня. Так что новое падение в область $60 для Саудовской Аравии и ряда других ближневосточных экспортеров нефти было бы неблагоприятным развитием событий , — заявила эксперт.

Нефтяной пасьянс Фото: Global Look Press/imago-images/Jochen Tack

При этом накануне встречи динамика нефтяных котировок оказалась изменчива — в начале недели, 1 ноября в 1:00 мск, цена январских фьючерсов Brent составила около $83,3, а уже 2 ноября примерно в 10:30 мск этот показатель превысил $85 за баррель. 3 ноября рост сменился снижением, и к 14:00 мск черное золото подешевело до $83 за бочку, свидетельствуют данные торгов ICE.

Стремление придерживаться ранее согласованного странами ОПЕК+ плана может быть обусловлено в том числе распространением новых штаммов коронавируса , которые выступают серьезным фактором риска для нефтяного рынка, а также сезонным снижением спроса на нефтепродукты, считает заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

— Однако в рамках текущей ситуации на рынке, характеризующейся резким ростом цен на все энергоресурсы и нуждающейся в нейтрализации «перегрева», в ходе неофициальных встреч рассматривался и вариант увеличения добычи на 800 тыс. баррелей в сутки в ноябре при отказе от увеличения добычи в декабре, что в целом не противоречит плану , — подчеркнул аналитик.

Экономика и политика

Накануне президент США Джо Байден заявил, что если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением, так как приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире .

Андрей Лобода отметил, что высокие цены на энергоресурсы не устраивают крупнейшие экономики мира — США, Китай, Индию и Японию.

— Скорее всего, давление со стороны Вашингтона на ОПЕК+ продолжится, однако при постепенно снижающемся влиянии США в мировой экономике организация продолжит бороться с главным вызовом — непредсказуемостью развития в рамках угрозы со стороны пандемии, а не с недовольством крупнейших импортеров нефти , — заявил аналитик.

Нефтяной пасьянс Фото: Global Look Press/Xinhua/Tu Yifan

При этом не следует окончательно исключать то, что ОПЕК+ примет решение повысить ежемесячный объем увеличения добычи , учитывая тот факт, что при текущем темпе роста ее попросту может не хватать на рынке, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Как писали «Известия», нефть дорожает на фоне энергетического кризиса на Западе, который развивается по мере восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Предложение нефти отстает от спроса, а приближающийся сезон холодов в ЕС и США еще больше обостряет проблему — нефть дорожает во многом как аналог газа и угля, цены на которые выросли до рекордных за всю историю наблюдений уровней.

Исполнение в сентябре этого года сделки ОПЕК+ на 115% говорит о том, что некоторые участники альянса не имеют возможности быстро наращивать добычу по своим квотам в связи с финансовыми трудностями или инфраструктурными проблемами — в основном это касается африканских стран, добавил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.