Состояние рывка: как повлияет на нефть сохранение условий сделки ОПЕК+

Решение стран ОПЕК+ сохранить условия сделки по объемам добычи без изменений способно поднять цены на нефть до $90 , полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Также поспособствовать этому может дефицит предложения черного золота в условиях растущего спроса после пандемии и увеличение цен на другие энергоносители , в первую очередь на газ и уголь. Страны ОПЕК+ 4 октября провели министерскую встречу и решили придерживаться принятого в июле плана, продолжая увеличивать производство на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Решение обусловлено тем, что в мире всё еще сохраняется неясность из-за пандемии , отметили эксперты. На фоне сохранения условий сделки ОПЕК+ нефть поднялась выше $81,5.

В рамках договоренностей

Страны ОПЕК+ 4 октября обсудили будущее сделки и объемы нефтедобычи. Картель решил придерживаться принятого в июле плана .

«Подтверждены план корректировки добычи (…), а также решение о корректировке ежемесячной общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в ноябре 2021 года в соответствии с прилагаемым графиком», — говорится в заявлении организации по итогам заседания.

Следующую министерскую встречу ОПЕК+ назначило на 4 ноября, указано в коммюнике. Страны — участницы организации показали, что им важно сохранить баланс на рынке и придерживаться установленных договоренностей, поэтому картель сохранил условия сделк и, отметил в беседе с «Известиями» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

— Похоже, что на фоне ралли цен на другие ключевые энергоресурсы судьба нефти сегодня определяется исключительно рынком, а не политическими вербальными интервенциями, — сказал он.

Андрей Лобода подчеркнул: такое решение было принято, несмотря на призывы США увеличить нефтедобычу . Ранее представители Соединенных Штатов заявляли, что наращивать ее на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно — недостаточно во время глобального восстановления экономики.

— Решение ОПЕК+ было ожидаемым. Пандемия всё еще не побеждена, для рынка нефти есть угроза остановки роста спроса, — отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Важнейшим фактором, влияющим на нефтяные котировки, остается пандемия, а вернее, ее потенциальное завершение, которое повлечет за собой частичное и полное восстановление логистических и производственных цепочек, а также восстановление спроса среди потребителей, согласен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Справка «Известий» Как писали «Известия», эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове ранее сообщала, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, при этом в различных регионах наблюдается разная ситуация. Это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4–4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72–78 тыс. смертей, отмечала эксперт.

Оставить добычу на том же уровне — это решение, направленное на получение краткосрочной прибыли от высоких цен на нефть , полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Возможно, решение продиктовано анализом реального спроса — с учетом продолжающихся волн коронавируса. Но рынок воспринимает сохранение добычи на текущем уровне как будущий рост дефицита нефти . Сохранение добычи на текущем уровне, с учетом роста цен на другие энергоносители, может разогнать стоимость нефти марки Brent до $90 за баррель, — пояснил «Известиям» эксперт.

Состояние рынка

Артем Тузов отметил, что ускоренному росту цен на нефть будет способствовать подорожание газа и угля. С этим согласен и Андрей Маслов из «Финама»: эти товары во многом выступают субститутами (аналогами) и используются для одних и тех же целей.

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. С весны этого года стоимость газа в Европе выросла уже в четыре раза. Цены на энергетический уголь в регионе на прошлой неделе достигли $232,2 за тонну, достигнув рекорда как минимум за 20 лет, сообщило международное ценовое агентство Argus.

Накануне министерской встречи стран ОПЕК+ декабрьские фьючерсы показали позитивную динамику. В 10:00 мск 4 октября цена барреля Brent составляла около $78,8, в 15:20 мск она поднялась до $79,3, свидетельствуют данные торгов ICE. Уже после объявления решения картеля в 17:20 мск котировки превысили уровень в $81,5 за бочку .

— В ближайшее время на цены нефти продолжит влиять возникший дисбаланс спроса и предложения, который на этот раз сместился в пользу предложения . Технический комитет ОПЕК+ ожидает до конца года увеличения дефицита нефти до 1,1 млн баррелей в сутки. Значит, тенденция к росту цен будет сохраняться. Другой фактор, вероятно, может уравновесить этот дисбаланс, — сказала Наталья Мильчакова.

Высокие цены на нефть выгодны всем без исключения участникам ОПЕК+ как крупным экспортерам, а больше всего — России и Саудовской Аравии, добавила эксперт.

Пока на рынке имеется дефицит предложения, в том числе связанный с тем, что из-за последствий урагана «Ида» в США добывают меньше нефти, чем планировали. Так что до конца осени у нефти Brent есть все шансы дорасти до $86–87 за баррель, заключила Наталья Мильчакова.