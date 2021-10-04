Состояние рывка: как повлияет на нефть сохранение условий сделки ОПЕК+
Решение стран ОПЕК+ сохранить условия сделки по объемам добычи без изменений способно поднять цены на нефть до $90, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Также поспособствовать этому может дефицит предложения черного золота в условиях растущего спроса после пандемии и увеличение цен на другие энергоносители, в первую очередь на газ и уголь. Страны ОПЕК+ 4 октября провели министерскую встречу и решили придерживаться принятого в июле плана, продолжая увеличивать производство на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Решение обусловлено тем, что в мире всё еще сохраняется неясность из-за пандемии, отметили эксперты. На фоне сохранения условий сделки ОПЕК+ нефть поднялась выше $81,5.
В рамках договоренностей
Страны ОПЕК+ 4 октября обсудили будущее сделки и объемы нефтедобычи. Картель решил придерживаться принятого в июле плана.
«Подтверждены план корректировки добычи (…), а также решение о корректировке ежемесячной общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в ноябре 2021 года в соответствии с прилагаемым графиком», — говорится в заявлении организации по итогам заседания.
Следующую министерскую встречу ОПЕК+ назначило на 4 ноября, указано в коммюнике. Страны — участницы организации показали, что им важно сохранить баланс на рынке и придерживаться установленных договоренностей, поэтому картель сохранил условия сделки, отметил в беседе с «Известиями» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.
— Похоже, что на фоне ралли цен на другие ключевые энергоресурсы судьба нефти сегодня определяется исключительно рынком, а не политическими вербальными интервенциями, — сказал он.
Андрей Лобода подчеркнул: такое решение было принято, несмотря на призывы США увеличить нефтедобычу. Ранее представители Соединенных Штатов заявляли, что наращивать ее на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно — недостаточно во время глобального восстановления экономики.
— Решение ОПЕК+ было ожидаемым. Пандемия всё еще не побеждена, для рынка нефти есть угроза остановки роста спроса, — отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Важнейшим фактором, влияющим на нефтяные котировки, остается пандемия, а вернее, ее потенциальное завершение, которое повлечет за собой частичное и полное восстановление логистических и производственных цепочек, а также восстановление спроса среди потребителей, согласен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
Оставить добычу на том же уровне — это решение, направленное на получение краткосрочной прибыли от высоких цен на нефть, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
— Возможно, решение продиктовано анализом реального спроса — с учетом продолжающихся волн коронавируса. Но рынок воспринимает сохранение добычи на текущем уровне как будущий рост дефицита нефти. Сохранение добычи на текущем уровне, с учетом роста цен на другие энергоносители, может разогнать стоимость нефти марки Brent до $90 за баррель, — пояснил «Известиям» эксперт.
Состояние рынка
Артем Тузов отметил, что ускоренному росту цен на нефть будет способствовать подорожание газа и угля. С этим согласен и Андрей Маслов из «Финама»: эти товары во многом выступают субститутами (аналогами) и используются для одних и тех же целей.
Стоимость газа в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. С весны этого года стоимость газа в Европе выросла уже в четыре раза. Цены на энергетический уголь в регионе на прошлой неделе достигли $232,2 за тонну, достигнув рекорда как минимум за 20 лет, сообщило международное ценовое агентство Argus.
Накануне министерской встречи стран ОПЕК+ декабрьские фьючерсы показали позитивную динамику. В 10:00 мск 4 октября цена барреля Brent составляла около $78,8, в 15:20 мск она поднялась до $79,3, свидетельствуют данные торгов ICE. Уже после объявления решения картеля в 17:20 мск котировки превысили уровень в $81,5 за бочку.
— В ближайшее время на цены нефти продолжит влиять возникший дисбаланс спроса и предложения, который на этот раз сместился в пользу предложения. Технический комитет ОПЕК+ ожидает до конца года увеличения дефицита нефти до 1,1 млн баррелей в сутки. Значит, тенденция к росту цен будет сохраняться. Другой фактор, вероятно, может уравновесить этот дисбаланс, — сказала Наталья Мильчакова.
Высокие цены на нефть выгодны всем без исключения участникам ОПЕК+ как крупным экспортерам, а больше всего — России и Саудовской Аравии, добавила эксперт.
Пока на рынке имеется дефицит предложения, в том числе связанный с тем, что из-за последствий урагана «Ида» в США добывают меньше нефти, чем планировали. Так что до конца осени у нефти Brent есть все шансы дорасти до $86–87 за баррель, заключила Наталья Мильчакова.