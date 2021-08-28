На десяточку: цене на нефть предсказали рост до $75 за бочку

За неделю цена на нефть выросла на 10%, превысив $71 за баррель. Но ждать особого увеличения стоимости черного золота в ближайшее время не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Максимум нефть может подорожать до $75 за бочку . Поддержку котировкам в течение недели в том числе оказывало ослабление опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на топливо. Но в грядущие выходные основное влияние будет оказывать ураган в Мексиканском заливе, из-за которого компании, работающие там, уже начали сокращать добычу.

Недельный рост

С начала нынешней недели рост цен на нефть составил около 10%. Так, 23 августа в 1:00 мск цена ноябрьских фьючерсов Brent составляла $64,88, а уже 27 августа в 1:00 мск поднялась до $70,5 за баррель. К 19:15 мск того же дня черное золото подорожало еще больше — до $71,57 за бочку , свидетельствуют данные торгов ICE.

Причин такой тенденции много, одна из них — ураган «Грейс», который почти всю неделю бушевал над Мексиканским заливом и частью южных штатов США, что приостановило добычу нефти на этих территориях , сказала «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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45% производства нефти в США сосредоточено в этом регионе, и временная остановка буровых (на два-три дня в зависимости от силы шторма) обычно приводит к росту цен на сырье, добавил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Правда, это кратковременный фактор — на несколько дней стоимость нефти может вырасти, а потом снова уйти вниз. Потому что фундаментальными факторами, влияющими на цену черного золота, всё же остаются баланс спроса и предложения, отметил аналитик.

Судя по тому, что глобальная экономика во время пандемии вошла в штопор и статистика показывает, что выход из кризиса будет долгим и неравномерным, не следует ждать роста нефтяных котировок выше $75 за баррель , добавил Артем Деев. Цены на нефть будут меняться в зависимости от того, насколько сбалансированы спрос и предложение на рынке, согласна Наталья Мильчакова.

— С одной стороны, вторая волна коронавируса уже покидает ведущие экономики мира, с другой стороны, нельзя исключить, что осенью, возможно уже в конце сентября, мир накроет очередная волна пандемии , и так будет продолжаться, пока не будет вакцинировано 60% населения планеты, — сказала она.

Аналитик подчеркнула, что спрос на нефть будет подвержен значительным колебаниям из-за нестабильной ситуации с коронавирусом, хотя по мере стабилизации экономики во многих странах-экспортерах предложение нефти сейчас увеличивается.

Стабильность рынка

О стабильном росте спроса (и полном восстановлении экономики после пандемии) не будет речи минимум до конца 2022 года , что подтверждают прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), добавил Артем Деев.

Как писали «Известия», по версии ОПЕК и МЭА, до конца этого года рынок окончательно не вернется к допандемийному уровню потребления, а останется примерно на 3–5 млн баррелей в сутки ниже. Р ост спроса на нефть в 2021-м в ОПЕК прогнозировали до 96,6 млн баррелей в сутки, а в МЭА — до 96,2 млн .

При этом, согласно оценкам МЭА, достижение договоренности участниками ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти не покрывает ожидаемый спрос, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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— Этому прогнозу предстояло пройти проверку реальностью, когда после новых вспышек коронавируса в Китае и США трейдеры ставили на сокращение спроса на нефть. Но в итоге новые вспышки вируса не приводят к значимому экономическому спаду. Экономика стран адаптировалась . И это значит, что прогнозы МЭА начинают сбываться, на рынке нефти образовывается дефицит предложения, а США даже были вынуждены продать крупнейший за последние 30 лет объем нефти из своих стратегических запасов, чтобы удовлетворить спрос, — заявил аналитик.

Как писали «Известия», страны ОПЕК+ в ходе министерской встречи 18 июля договорились постепенно увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно начиная с августа до полной отмены сокращения в 5,8 млн т на нефтяной картель. Это решение ОПЕК+ рынок воспринял позитивно, отмечали эксперты, ведь экономика в мире начала восстанавливаться.

На ближайшем заседании министерского комитета ОПЕК+ 1 сентября будет обсуждаться дальнейшая политика картеля относительно балансировки спроса и предложения на нефтяном рынке , отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. После обвала стоимости черного золота неделю назад многие начали говорить о том, что ОПЕК+ может пересмотреть условия повышения уровня добычи из-за распространения «Дельта»-штамма в АТР, сказал он. Однако сейчас уже мало кто ожидает, что альянс и его союзники изменят свое предыдущее решение, считает эксперт.

При этом в ближайшее время некоторый избыток предложения более вероятен, чем дефицит, так что понижения цены нефти никто не отменял , отметила Наталья Мильчакова. По ее мнению, в сентябре следует ожидать цены в $64–74 за баррель .