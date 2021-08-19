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Свести на нефть: черное золото может подешеветь до $55 за бочку

Какие факторы привели к снижению котировок
Фото: REUTERS/Jonathan Alcorn
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Свести на нефть: черное золото может подешеветь до $55 за бочку
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2021-08-19 15:47:00
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Стоимость нефти снижается уже неделю — это самая продолжительная полоса потерь с февраля 2020 года. В ближайший месяц цена черного золота может достичь $55 за баррель, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. 19 августа баррель Brent стоил меньше $66, хотя еще 12 августа торговался выше $71, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Всплеск случаев COVID-19 во всем мире усилил опасения насчет замедления спроса на топливо, а неожиданное увеличение запасов бензина в США добавило давления на котировки, говорят эксперты. Дальнейшие колебания цен будут зависеть от развития пандемии и скорости восстановления потребления нефти к докризисным уровням.

Неясность на рынке

Нефтяные котировки снижаются последние семь дней. 12 августа на 18:00 мск стоимость черного золота составляла $71,46 за бочку, а 19 августа на 12:00 мск цена опустились ниже $66 за баррель, немного восстановившись к 17:00 мск до $66,58, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

В первую очередь на нефтяные котировки влияют ограничения, связанные с коронавирусом: не во всех странах восстановились докризисные уровни потребления, что замедляет рост экономики, сказал «Известиям» руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.

— На рынке нефти мы смотрим на баланс спроса и предложения, в данный момент он остается нестабильным. Например, в Соединенных Штатах спрос до докризисных значений пока не восстановился. А это напрямую влияет на состояние мирового рынка нефти. Хотя США в данный момент нарастили добычу, но это всё же больше похоже на конъюнктурный и краткосрочный всплеск, — сказал аналитик.

Свести на нефть
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ситуация с коронавирусом в мире крайне противоречива, отметил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Успехи с вакцинацией соседствуют с новостями о новых локдаунах, потребление нефти не вернулось к уровню 2019-го, подчеркнул эксперт. При этом увеличение добычи в США оказывает дополнительное давление на котировки.

До последнего времени цены на сырье росли за счет оптимизма относительно быстрого восстановления глобальной экономики, но отчетность ведущих стран за первое полугодие и II квартал показала, что радоваться рано, добавил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Темпы промышленного производства в июле заставили инвесторов и трейдеров сомневаться, что спрос будет расти теми темпами, которые прогнозировались ранее. ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) одновременно снизили прогнозы потребления нефти в этом году, напомнил эксперт.

Как писали «Известия», в ОПЕК и МЭА считают, что до конца этого года рынок окончательно не вернется к допандемийному уровню потребления, останется примерно на 3–5 млн баррелей в сутки ниже, а полностью восстановится только в 2022 году. В ОПЕК прогнозировали рост спроса на нефть в 2021-м до 96,6 млн баррелей в сутки, а в МЭА отмечали, что потребление нефти в мире в этом году может достичь 96,2 млн.

Ситуация с распространением «Дельта»-штамма коронавируса может создавать угрозу для спроса на сырье, нефтяной рынок к этому очень чувствителен, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

— Основной триггер на среднесрочную перспективу — это пандемия. Она до сих пор диктует свои условия сектору сырья, что особенно актуально на фоне увеличения производства черного золота. Сезонный всплеск спроса на нефтепродукты скоро закончится, что «уберет» из цены за баррель еще 2–3%. Дальше будут важны скорости восстановления глобальных экономик (Азии в первую очередь) и показатели производства, — подчеркнула она.

Анна Бодрова также отметила, что в ОПЕК+ согласовали восстановление нефтедобычи как раз с оглядкой на пандемию и ее условия. Как писали «Известия», страны картеля в ходе министерской встречи 18 июля договорились увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно начиная с августа до полной отмены сокращения в 5,8 млн т на страны ОПЕК+.

Факторы цен

Нефть ушла в снижение после того, как иссякли факторы продолжения роста (например, была отыграна тема более медленного возвращения Ирана на рынок нефти) и начали возникать негативные факторы, такие как ограничения на перелеты в Китае и давление запланированно растущих объемов со стороны ОПЕК+, отметил начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Помимо этого, произошло и укрепление доллара, что негативно влияет на нефтяные котировки, сказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По словам эксперта, исторически черное золото торгуется в американской валюте и ее укрепление делает нефть дороже для других стран, не использующих доллар.

— Доллар растет не только на фоне распространения индийского штамма COVID-19, но и на фоне ожиданий, что ФРС всё же примет решение о сворачивании программы по покупке активов в этом году, — отметил эксперт.

Свести на нефть
нефть
Фото: Global Look Press/Alejo Manuel Avila

Цены на нефть Brent в случае преобладания негативного настроения на рынках могут опуститься до $63 за бочку, считает Андрей Маслов. Аналитик прогнозирует, что осенью стоимость черного золота будет колебаться в диапазоне $63–70 за баррель, а до конца года достигнет отметки в $65–72 за бочку.

По мнению Константина Симонова, в ближайший месяц цена на нефть может опуститься еще ниже, до уровня $55–60 за баррель. При этом эксперт считает, что снижение стоимости черного золота ниже $60 не станет для России проблемой. Как писали «Известия», в бюджет нашей страны на 2021 год заложена цена отсечения нефти в $43,3 за баррель, доходы от продажи черного золота будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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