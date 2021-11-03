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Диетолог рассказал о правилах полезного использования пищевой соды

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Пищевая сода известна как полезное средство для внутреннего и наружного применения, но дозировка вещества может сделать из него как лекарство, так и яд, рассказал диетолог Артем Леонов в среду, 3 ноября.

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«Это мощный ощелачивающий эффект, очищение и детоксикация организма, первая помощь при простуде. Сода отлично помогает избавиться от вязкой мокроты в легких, снимает воспаление и боль в горле», — перечислил эксперт свойства продукта в беседе с «РИА Новости».

Леонов предостерег от бесконтрольного и длительного приема соды, тем более без показаний и назначения специалиста. Это может вызвать нарушение кислотно-щелочного равновесия и обменных процессов, образование камней в почках. При этом наружно — как скраб или добавку в ванну, соду применять можно часто.

«Такие процедуры можно делать хоть каждый день. Кожа становится необыкновенно нежной, происходит глубокое очищение и ощелачивание тканей организма», — пояснил диетолог.

Накануне, 2 ноября нутрициолог и специалист по коррекции веса Анна Дробышева назвала простой и эффективный овощ для защиты печени и сосудов. Свекла в вареном и сыром виде, приготовленная и употребляемая нормированно, по рекомендации — способствует укреплению работы печени и снижению артериального давления.

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