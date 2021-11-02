Нутрициолог назвала снижающий давление и защищающий печень овощ

Обычная свекла — это не только мощный антиоксидант с особенным пигментом бетацианин, но и средство защиты печени и сосудов. Об этом рассказала 2 ноября нутрициолог и специалист по коррекции веса Анна Дробышева.

«Свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Очень полезно употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме», — поделилась специалист в беседе с «РИА Новости».

Она добавила, что на полезные свойства свеклы термическая обработка не влияет. Но из-за способности препятствовать полному усвоению кальция, вареная свекла людям с предрасположенностью к остеопорозу не рекомендуется.

В сыром виде из свеклы можно извлечь сок и настоять два часа после отжима. Затем разбавить 50 мл сока водой в соотношении 1:4, после чего напиток готов к употреблению. Важно помнить, что в чистом виде его пить нельзя из-за сильной концентрации действующих веществ.

«Противопоказаниями к употреблению свеклы являются заболевания желудочно-кишечного тракта в острых стадиях, гипотония и сахарный диабет», — отметила нутрициолог.

В конце октября нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина сообщила, что употребление попкорна способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сердечно сосудистой системы, а также полезно для кожи. Она уточнила, что продукт должен быть без сахара и ароматизаторов, так как сладкая кукуруза, приготовленная на масле, навредит организму: резко повысит уровень холестерина и наградит человека лишними калориями.