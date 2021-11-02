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Нутрициолог назвала снижающий давление и защищающий печень овощ

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Обычная свекла — это не только мощный антиоксидант с особенным пигментом бетацианин, но и средство защиты печени и сосудов. Об этом рассказала 2 ноября нутрициолог и специалист по коррекции веса Анна Дробышева.

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«Свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Очень полезно употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме», — поделилась специалист в беседе с «РИА Новости».

Она добавила, что на полезные свойства свеклы термическая обработка не влияет. Но из-за способности препятствовать полному усвоению кальция, вареная свекла людям с предрасположенностью к остеопорозу не рекомендуется.

В сыром виде из свеклы можно извлечь сок и настоять два часа после отжима. Затем разбавить 50 мл сока водой в соотношении 1:4, после чего напиток готов к употреблению. Важно помнить, что в чистом виде его пить нельзя из-за сильной концентрации действующих веществ.

«Противопоказаниями к употреблению свеклы являются заболевания желудочно-кишечного тракта в острых стадиях, гипотония и сахарный диабет», — отметила нутрициолог.

В конце октября нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина сообщила, что употребление попкорна способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сердечно сосудистой системы, а также полезно для кожи. Она уточнила, что продукт должен быть без сахара и ароматизаторов, так как сладкая кукуруза, приготовленная на масле, навредит организму: резко повысит уровень холестерина и наградит человека лишними калориями.

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